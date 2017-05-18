Макей: 25 лет внешней политики Беларуси - хорошая возможность сверить планы на будущее

Во время открытии международной конференции

19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. 25-летие внешней политики Беларуси - хорошая возможность оценить, где мы сейчас находимся, точно отметить свои координаты на шкале векторов внешней политики, сверить планы на будущее. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на открытии международной конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

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