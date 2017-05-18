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Макей: Беларусь - единственная страна на постсоветском пространстве, где не было допущено вооруженных конфликтов
19.05.2017 10:28 — Новости Политики | БелТА
19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь является единственной страной на постсоветском пространстве, где не было допущено вооруженных конфликтов, и такая тенденция сохранится в перспективе. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на открытии международной конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
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Макей: Беларусь - единственная страна на постсоветском пространстве, где не было допущено вооруженных конфликтов
19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь является единственной страной на постсоветском пространстве, где не было допущено вооруженных конфликтов, и такая...
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