Макей: Беларусь - единственная страна на постсоветском пространстве, где не было допущено вооруженных конфликтов

19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь является единственной страной на постсоветском пространстве, где не было допущено вооруженных конфликтов, и такая тенденция сохранится в перспективе. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на открытии международной конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

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