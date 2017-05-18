Макей рассказал о принципах, на которых базируется внешняя политика Беларуси

Владимир Макей. Фото из архива

19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Внешняя политика Беларуси базируется на таких принципах, как неприменение силы или угрозы силой, нерушимость границ, мирное урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела и других общепризнанных нормах международного права. На это обратил внимание министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на открытии международной конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

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