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Макей рассказал о принципах, на которых базируется внешняя политика Беларуси
19.05.2017 10:22 — Новости Политики | БелТА
Владимир Макей. Фото из архива
19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Внешняя политика Беларуси базируется на таких принципах, как неприменение силы или угрозы силой, нерушимость границ, мирное урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела и других общепризнанных нормах международного права. На это обратил внимание министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на открытии международной конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
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Владимир Макей. Фото из архива 19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Внешняя политика Беларуси базируется на таких принципах, как неприменение силы или...
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