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Идет технический процесс переговоров Беларуси и ЕС по визовой либерализации и реадмиссии - Макей
19.05.2017 10:48 — Новости Политики | БелТА
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идет технический процесс переговоров Беларуси и ЕС по визовой либерализации и реадмиссии Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Идет технический процесс. Буквально пару месяцев назад состоялись соответствующие консультации между консульской службой МИД Беларуси и нашими европейскими партнерами", - сказал Владимир Макей.
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"Идет технический процесс. Буквально пару месяцев назад состоялись соответствующие консультации между консульской службой МИД Беларуси и нашими европейскими...
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