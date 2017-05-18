ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Идет технический процесс переговоров Беларуси и ЕС по визовой либерализации и реадмиссии - Макей

19.05.2017 10:48 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идет технический процесс переговоров Беларуси и ЕС по визовой либерализации и реадмиссии Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идет технический процесс. Буквально пару месяцев назад состоялись соответствующие консультации между консульской службой МИД Беларуси и нашими европейскими партнерами", - сказал Владимир Макей.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Идет технический процесс. Буквально пару месяцев назад состоялись соответствующие консультации между консульской службой МИД Беларуси и нашими европейскими...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Макей: Беларусь - единственная страна на постсоветском пространстве, где не было допущено вооруженных конфликтов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика