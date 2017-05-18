Идет технический процесс переговоров Беларуси и ЕС по визовой либерализации и реадмиссии - Макей

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идет технический процесс переговоров Беларуси и ЕС по визовой либерализации и реадмиссии Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идет технический процесс. Буквально пару месяцев назад состоялись соответствующие консультации между консульской службой МИД Беларуси и нашими европейскими партнерами", - сказал Владимир Макей.

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