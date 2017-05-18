Беларусь рассчитывает на преемственность новым президентом Франции проводимой внешней политики - Макей

19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на преемственность внешней политики Франции новым президентом этой страны в отношении с зарубежными партнерами. Об этом заявил сегодня журналистам глава белорусского МИД Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Франция является одним из ключевых партнеров Беларуси на европейском векторе. Но наряду с этим, по словам министра, белорусская сторона не менее важную роль отводит сотрудничеству со всеми странами Европы, в том числе и Германией, Италией, Великобританией.

Владимир Макей выразил уверенность, что в связи с избранием нового президента Франции преемственность проводимой ранее внешней политики будет сохранена. "Мы настроены на конструктивный диалог с Францией и ЕС в целом", - резюмировал глава МИД Беларуси. -0-