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Макей: отношения с США развиваются поступательно, и эта динамика должна сохраниться

19.05.2017 10:51 — Новости Политики | БелТА  
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Макей: отношения с США развиваются поступательно, и эта динамика должна сохраниться

19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Отношения Беларуси и США развиваются поступательно, и белорусская сторона надеется, что в перспективе эта динамика сохранится. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В свое время мы договорились двигаться маленькими шагами навстречу друг другу для улучшения позитивной атмосферы наших отношений, и, как видите, это происходит", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Он обратил внимание на тот факт, что продлена приостановка санкций в отношении некоторых белорусских предприятий.

"Отношения с Соединенными Штатами Америки развиваются поступательно, и есть основания думать, что эта атмосфера сохранится в будущем", - выразил мнение Владимир Макей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Отношения с Соединенными Штатами Америки развиваются поступательно, и есть основания думать, что эта атмосфера сохранится в будущем", - выразил мнение Владимир...

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