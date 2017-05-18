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Спекуляции об учениях "Запад-2017" не имеют под собой никаких оснований - Макей

19.05.2017 11:15 — Новости Политики | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спекуляции об опасности проведения совместных белорусско-российских учений "Запад-2017" не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Макей сказал, что оценивает различные спекуляции на эту тему как заявления, которые не имеют под собой никаких оснований.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что суверенитет и независимость для Беларуси - святое, о чем постоянно говорит глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Макей сказал, что оценивает различные спекуляции на эту тему как заявления, которые не имеют под собой никаких оснований.

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