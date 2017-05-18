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Выступление ведущего радио Sputnik Беларусь на III форуме вещателей

19.05.2017 11:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит  международный форум русскоязычных вещателей.

Выступление ведущего радио Sputnik Беларусь на III форуме вещателей
© Sputnik Владимир Сергеев
Москва примет Международный форум русскоязычных вещателей

Задачи форума — содействовать формированию объективного образа России за рубежом, повышению уровня грамотности и владения русским языком в иностранных СМИ, продвижению русской культуры и русского языка. Форум проводится для укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках форума будет дан анализ медиарынков России и зарубежных стран, обсуждены новые тренды в развитии теле- и радиовещания, рассмотрены возможности продвижения российской культуры в мире и проблематика достоверности информации в СМИ. Также участники обсудят возможные форматы сотрудничества русскоязычных вещателей с российскими фондами и общественными организациями.

Смотрите выступление ведущего радио Sputnik Беларуси на форму русскоязычных вещателей в прямом эфире.    

 
 
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Радио Sputnik, входящее в МИА "Россия сегодня", вещает более чем на 30 языках на десятки стран мира, в том числе и в Беларуси.

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