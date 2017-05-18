Выступление ведущего радио Sputnik Беларусь на III форуме вещателей

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит международный форум русскоязычных вещателей.



© Sputnik Владимир Сергеев Москва примет Международный форум русскоязычных вещателей

Задачи форума — содействовать формированию объективного образа России за рубежом, повышению уровня грамотности и владения русским языком в иностранных СМИ, продвижению русской культуры и русского языка. Форум проводится для укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках форума будет дан анализ медиарынков России и зарубежных стран, обсуждены новые тренды в развитии теле- и радиовещания, рассмотрены возможности продвижения российской культуры в мире и проблематика достоверности информации в СМИ. Также участники обсудят возможные форматы сотрудничества русскоязычных вещателей с российскими фондами и общественными организациями.

Смотрите выступление ведущего радио Sputnik Беларуси на форму русскоязычных вещателей в прямом эфире.