Макей: не вижу трагедии в новых правилах контроля в аэропортах РФ

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал перевод белорусских рейсов в международные терминалы российских аэропортов.



© Sputnik Александр Поляков Проверено на себе: как проходит проверка белорусов в аэропортах РФ

"Что касается ситуации, что наши граждане должны проходить через международные пункты пропуска в аэропортах Москвы и других аэропортах РФ, то я тут не вижу трагедии. Главное, чтобы наши граждане имели равные права с российскими гражданами. Потому что об этом существуют определенные договоренности в рамках Союзного государства. Пока мы не видим здесь угроз", — сказал Макей журналистам в перерыве конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь".

На вопрос о возможном возобновлении полноценной границы между Беларусью и Россией Макей сказал "посмотрим, как будет развиваться ситуация".

Министр также раскритиковал предположения, что грядущие осенью совместные учения России и Беларуси "Запад-2017" могут нести угрозу независимости Беларуси. Эти предположения, по словам министра, не имеют под собой оснований.



© Sputnik / Виктор Толочко Бывшие министры иностранных дел Беларуси Иван Антонович и Урал Латыпов

"Читайте и слушайте президента Беларуси, который сказал, что суверенитет и независимость для нас — это святое. На этом точка", — сказал Макей.

Конференция "25 лет внешней политики Республики Беларусь" проходит в Минске в рамках экспертной инициативы "Минский диалог" и посвящена череде 25-летних юбилеев установления и восстановления дипломатических отношений Беларуси с зарубежными странами.

В работе конференции принимают участие бывшие министры иностранных дел, в том числе Петр Кравченко, Владимир Сенько, Иван Антонович, Михаил Хвостов, Сергей Мартынов, Урал Латыпов а также представители депутатского корпуса, белорусские и иностранные дипломаты, ученые-международники и эксперты.

В рамках конференции запланированы несколько дискуссий, во время которых планируется обсудить широкий круг вопросов: от зарождения суверенной внешней политики Беларуси, развития отношений с основными партнерами до проблем современной внешней политики и реагирование на внешние угрозы.