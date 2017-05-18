|
МИД Беларуси рассчитывает на продолжение диалога с ЕС и США
19.05.2017 11:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая — Sputnik. Избрание нового президента во Франции не должно оказать существенного влияния на диалог Беларуси с Евросоюзом, заявил журналистам в ходе конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь" министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
© Sputnik / Виктор Толочко
В начале мая состоялся второй тур президентских выборов во Франции. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед"
"Конечно, мы внимательно отслеживаем ситуацию, связанную с выборами президента Франции, но, я считаю, что в данном случае будет обеспечена преемственность внешней политики Франции. Точно так же и мы настроены на то, чтобы продолжать нормальный конструктивный диалог, который у нас выстроился и с Францией, и с Европейским союзом в целом", — заявил Макей.
Смена руководства в администрации США также не повлияла на настроенность сторон вести диалог, подчеркнул министр.
"Мы договорились в свое время двигаться маленькими, но постоянными шагами навстречу друг другу, улучшая позитивную атмосферу в наших отношениях. Как видите, это и происходит. Состоялось продление приостановки санкций на шесть месяцев. Недавно заместитель министра иностранных дел выступил в Атлантическом совете, чтобы разъяснить наши подходы к ситуации в регионе и международной обстановке. Я считаю, что отношения с Соединенными штатами развиваются поступательно и есть основания думать, что эта атмосфера сохранится и впредь", — сказал Макей.
Конференция "25 лет внешней политики Республики Беларусь" проходит в Минске в рамках экспертной инициативы "Минский диалог" и посвящена череде 25 летних юбилеев установления и восстановления дипломатических отношений Беларуси с зарубежными странами.
В работе конференции принимают участие бывшие министры иностранных дел, в том числе Петр Кравченко, Владимир Сенько, Иван Антонович, Михаил Хвостов, Сергей Мартынов, Урал Латыпов, а также представители депутатского корпуса, белорусские и иностранные дипломаты, ученые-международники и эксперты.
В рамках конференции состоятся дискуссии, во время которых планируется обсудить широкий круг вопросов: от зарождения суверенной внешней политики Беларуси, развития отношений с основными партнерами до проблем современной внешней политики и реагирование на внешние угрозы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые президенты во Франции и США, по мнению Владимира Макея, обеспечат преемственность внешнеполитических курсов на развитие отношений с Беларусью.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии