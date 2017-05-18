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МИД Беларуси рассчитывает на продолжение диалога с ЕС и США

19.05.2017 11:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая — Sputnik. Избрание нового президента во Франции не должно оказать существенного влияния на диалог Беларуси с Евросоюзом, заявил журналистам в ходе конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь" министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

МИД Беларуси рассчитывает на продолжение диалога с ЕС и США
© Sputnik / Виктор Толочко
МИД Беларуси рассчитывает на "перезагрузку" отношений с США

В начале мая состоялся второй тур президентских выборов во Франции. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов.

"Конечно, мы внимательно отслеживаем ситуацию, связанную с выборами президента Франции, но, я считаю, что в данном случае будет обеспечена преемственность внешней политики Франции. Точно так же и мы настроены на то, чтобы продолжать нормальный конструктивный диалог, который у нас выстроился и с Францией, и с Европейским союзом в целом", — заявил Макей.

Смена руководства в администрации США также не повлияла на настроенность сторон вести диалог, подчеркнул министр.

"Мы договорились в свое время двигаться маленькими, но постоянными шагами навстречу друг другу, улучшая позитивную атмосферу в наших отношениях. Как видите, это и происходит. Состоялось продление приостановки санкций на шесть месяцев. Недавно заместитель министра иностранных дел выступил в Атлантическом совете, чтобы разъяснить наши подходы к ситуации в регионе и международной обстановке. Я считаю, что отношения с Соединенными штатами развиваются поступательно и есть основания думать, что эта атмосфера сохранится и впредь", — сказал Макей.

Конференция "25 лет внешней политики Республики Беларусь" проходит в Минске в рамках экспертной инициативы "Минский диалог" и посвящена череде 25 летних юбилеев установления и восстановления дипломатических отношений Беларуси с зарубежными странами.

В работе конференции принимают участие бывшие министры иностранных дел, в том числе Петр Кравченко, Владимир Сенько, Иван Антонович, Михаил Хвостов, Сергей Мартынов, Урал Латыпов, а также представители депутатского корпуса, белорусские и иностранные дипломаты, ученые-международники и эксперты.

В рамках конференции состоятся дискуссии, во время которых планируется обсудить широкий круг вопросов: от зарождения суверенной внешней политики Беларуси, развития отношений с основными партнерами до проблем современной внешней политики и реагирование на внешние угрозы.

 
Теги: Минск
 
 
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Новые президенты во Франции и США, по мнению Владимира Макея, обеспечат преемственность внешнеполитических курсов на развитие отношений с Беларусью.

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