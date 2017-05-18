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Беларусь искренне делает все возможное для недопущения военного разрешения конфликтов - Макей

19.05.2017 11:31 — Новости Политики | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь искренне делает все возможное для недопущения военного разрешения конфликтов. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Беларусь пытается всячески содействовать разрешению конфликта в Украине, хотя некоторым может показаться, что этого достичь невозможно.

"Кто-то может считать и утопией, кто-то может и ерничать по тому или иному поводу, но мы искренне хотим сделать так, чтобы не допускать военного разрешения каких-то конфликтов, чтобы конфликты разрешались дипломатическими способами, чтобы важную роль играли какие-то интеграционные, региональные структуры, которые призваны заниматься решением этих вопросов", - подчеркнул Владимир Макей.

Министр обратил внимание, что речь об урегулировании конфликта в регионе идет и на встречах Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством России и Украины. "Глава белорусского государства не раз открыто, откровенно высказывался на сей счет", - напомнил он.

"Можно, конечно, ничего не делать и не ставить перед собой масштабных задач, но тогда действительно ничего не получится. Надо пытаться сдвинуть даже большой камень, если он находится на твоем пути", - убежден руководитель МИД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Беларусь пытается всячески содействовать разрешению конфликта в Украине, хотя некоторым может показаться, что...

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