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Лукашенко поддержал инициативу профсоюзов о народном контроле за ценами

19.05.2017 11:25 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко поддержал инициативу профсоюзов о народном контроле за ценами
Александр Лукашенко. Фото из архива

19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси о народном контроле за ценами в торговых объектах. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодарен за то, что инициативным образом вы подключаетесь к контролю за исполнением поставленных трех задач: ценообразование, занятость, заработная плата, - сказал Президент. - Слышал, что вы хотите организовать народный контроль за ценами в магазинах. Все в отчетах статистики и правильно, и хорошо по методикам, но в магазинах по основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она - кто как не профсоюзы это лучше всего знают. Поэтому я очень поддерживаю эту инициативу о контроле за ценами непосредственно в торговых организациях".

Александр Лукашенко обратил внимание, что традиционно профсоюзы участвуют в решении вопросов в сфере занятости. "Я также буду просить, чтобы вы от этого вопроса не уходили. И заработная плата как результат. Эти вопросы держите в поле зрения", - заявил глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Благодарен за то, что инициативным образом вы подключаетесь к контролю за исполнением поставленных трех задач: ценообразование, занятость, заработная плата, -...

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