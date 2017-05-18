Беларусь намерена стать одной из узловых платформ нового Шелкового пути в Евразийском регионе

19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Участие белорусской делегации во главе с Президентом Александром Лукашенко в международном форуме "Один пояс и один путь" в Пекине позволило четко обозначить намерения нашей страны стать одной из узловых платформ нового Шелкового пути в Евразийском регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на форуме "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

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