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Беларусь намерена стать одной из узловых платформ нового Шелкового пути в Евразийском регионе
19.05.2017 11:24 — Новости Политики | БелТА
19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Участие белорусской делегации во главе с Президентом Александром Лукашенко в международном форуме "Один пояс и один путь" в Пекине позволило четко обозначить намерения нашей страны стать одной из узловых платформ нового Шелкового пути в Евразийском регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на форуме "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
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19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Участие белорусской делегации во главе с Президентом Александром Лукашенко в международном форуме "Один пояс и один путь" в...
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