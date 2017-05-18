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Макей: убежден, что вопрос упрощения визового режима с ЕС будет решен

19.05.2017 11:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая — Sputnik. Рано или поздно вопросы подписания Соглашения о реадмисии и упрощении визового режима с ЕС будут решены, заявил журналистам в ходе конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь" министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Конференция "25 лет внешней политики Республики Беларусь" проходит в Минске в рамках экспертной инициативы "Минский диалог" и посвящена череде 25 летних юбилеев установление и восстановления дипломатических отношений Беларуси с зарубежными странами.

"Мы обменялись мнениями. Пару месяцев назад состоялись соответствующие консультации между консульской службой МИД РБ и нашими европейскими партнерами. Мы высказали наш взгляд на текущую ситуацию, исходя из того, что ситуация в Европе изменилась. Это связано с огромным наплывом мигрантов в Европу", — заявил Макей.  

В настоящее время, по его словам, идет технический процесс.  

Основным спорным моментом в переговорах Минска и Брюсселя об облегчении визового режима остается соглашение о реадмиссии. Белорусский МИД неоднократно подчеркивал, что наплыв мигрантов в Европу и отсутствие в Беларуси инфраструктуры для приема беженцев вносит коррективы в ход переговоров о Соглашении.

"Процесс не приостанавливается, работа продолжается. Но нужно по новому осмыслить новые вызовы и опасности, связанные с миграционной ситуацией в Европе. Мы этим и занимаемся. Работа идет в конструктивном ключе. Поэтому рано или поздно мы вступим в практическую плоскость решения этого вопроса", — отметил министр. 

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время идет технический процесс переговоров Беларуси и ЕС по визовой либерализации и реадмиссии.

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