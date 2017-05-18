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Парламентарии Беларуси и России договорились усилить взаимодействие во внешней политике

19.05.2017 11:45 — Новости Политики | БелТА  
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Парламентарии Беларуси и России договорились усилить взаимодействие во внешней политике
Сергей Рахманов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии Беларуси и России договорились усилить взаимодействие во внешней политике. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов на конференции "25 лет внешней политики Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

В последнее время проведено несколько заседаний комиссии по вопросам внешней политики Парламентского собрания Союза Беларуси и России. На них детально обсуждалось, что необходимо сделать парламентариям обеих стран для усиления взаимодействия во внешней политике.

"Впервые достигнута договоренность о том, что мы будем взаимодействовать с нашей братской Россией во внешней политике за счет работы в формате "2+2". То есть комиссии по международным делам обеих палат будут собираться и координировать свою деятельность в канун проведения различных международных мероприятий", - пояснил Сергей Рахманов.

Стороны рассчитывают провести ближайшее заседание до форума регионов Беларуси и России, который состоится в конце июня в Москве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В последнее время проведено несколько заседаний комиссии по вопросам внешней политики Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

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