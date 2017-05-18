Выдвижение Купчиной на пост генсека ОБСЕ подтверждает важность для Беларуси сотрудничества в организации

Елена Купчина. Фото из архива

19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь придает большое значение сотрудничеству в ОБСЕ, свидетельством чему является выдвижение на пост генерального секретаря ОБСЕ постоянного представителя Беларуси в Вене Елены Купчиной. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на форуме "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Искренне рассчитываем на ее назначение", - отметил глава МИД.

"Активно участвуя в процессе выработки и принятии решений документов ОБСЕ, Беларусь вносит важный вклад в развитие общеевропейского диалога по всему спектру вопросов сотрудничества и безопасности в регионе организации", - подчеркнул Владимир Макей. Он также сказал, что площадка ОБСЕ является важным каналом доведения белорусской позиции, инструментом продвижения внешнеполитических инициатив, развития диалога с ЕС и США, привлечения международного экспертного содействия.-0-