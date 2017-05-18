ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выдвижение Купчиной на пост генсека ОБСЕ подтверждает важность для Беларуси сотрудничества в организации

19.05.2017 11:40 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Выдвижение Купчиной на пост генсека ОБСЕ подтверждает важность для Беларуси сотрудничества в организации
Елена Купчина. Фото из архива

19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь придает большое значение сотрудничеству в ОБСЕ, свидетельством чему является выдвижение на пост генерального секретаря ОБСЕ постоянного представителя Беларуси в Вене Елены Купчиной. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на форуме "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Искренне рассчитываем на ее назначение", - отметил глава МИД.

"Активно участвуя в процессе выработки и принятии решений документов ОБСЕ, Беларусь вносит важный вклад в развитие общеевропейского диалога по всему спектру вопросов сотрудничества и безопасности в регионе организации", - подчеркнул Владимир Макей. Он также сказал, что площадка ОБСЕ является важным каналом доведения белорусской позиции, инструментом продвижения внешнеполитических инициатив, развития диалога с ЕС и США, привлечения международного экспертного содействия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Активно участвуя в процессе выработки и принятии решений документов ОБСЕ, Беларусь вносит важный вклад в развитие общеевропейского диалога по всему спектру...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко обещает поддержку развитию партийной системы Беларуси, но без искусственных мер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика