Лукашенко обещает поддержку развитию партийной системы Беларуси, но без искусственных мер

19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о поддержке государством развития партийной системы, но никаких искусственных шагов в этом направлении предприниматься не будет. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если партии, которые существуют, способны к воспроизводству, усилению, укреплению, повышению численности, мы будем этот процесс поддерживать. Притом и оппозиционные, и не оппозиционные", - заявил Александр Лукашенко.

Одновременно глава государства отметил, что в стране есть две мощные организации - профсоюзы численностью более 4 млн человек и общественное объединение "Белая Русь". "Это не значит, что я буду первостепенное внимание уделять их поддержке. Но я не прячу своего отношения к этим двум мощнейшим организациям. Они играли и будут играть более существенную роль в жизни нашего общества", - заявил белорусский лидер.-0-