МИД: связь внутренней и внешней политики усиливается

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Влияние внутренней политики на эффективность внешней ощутимо усилилось по сравнению с советским временем, заявил на конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь" министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД Беларуси рассчитывает на продолжение диалога с ЕС и США

"Один маленький нюанс, связанный с внутриполитической жизнью, может дать массу позитивных дивидендов, а может нанести невосполнимые утраты или привести к катастрофическим последствиям. Мы должны четко осознавать, что реализация внешнеполитической деятельности — это, конечно, главная задача МИДа, но одновременно и важная задача для всех органов государственного управления, для всех элит. И здесь важно объединение политических элит, а не создание новых заборов, в том числе и внутри гражданского общества внутри государства", — заявил Макей в своем докладе на конференции.

Отвечая в перерыве на вопросы журналистов, как повлияла на общение с западными коллегами реакция белорусских властей на массовые выступления недовольных декретом о тунеядцах весной 2017 года, Макей сказал, что не готов назвать эту реакцию "подавлением выступлений". И добавил, что белорусская сторона настроена проговаривать с западными партнерами все вопросы.

"В любой ситуации важно вести диалог друг с другом. Искренний откровенный обмен мнениями, и особенно по тем проблемам, которые существуют в отношениях между государствами, интеграционными структурами. Надо ставить себе целью решать эти проблемы, не замалчивать, а решать. И я убежден, что если мы будем действовать в таком духе, всегда можно достичь успеха", — сказал министр.

Он также добавил, что белорусская сторона предоставила европейским партнерам всю возможную информацию по делу "Белого легиона".

"Мы предоставили всю необходимую информацию, которая существует на данный момент, нашим европейским партнерам. Это та информация, которую мы можем сейчас передать. Далее будем смотреть", — сказал Макей.