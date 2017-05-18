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Беларусь и ЕС должны учитывать интересы друг друга ради общей безопасности в регионе - Рахманов

19.05.2017 12:03 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь и ЕС должны учитывать интересы друг друга ради общей безопасности в регионе - Рахманов
Сергей Рахманов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и ЕС должны учитывать интересы друг друга ради общей и экономической безопасности в регионе. Об этом заявил сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов во время конференции "25 лет внешней политики Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Если мы не будем учитывать интересы друг друга, то никаких перспектив у нас не будет ни с позиции общей безопасности, ни с позиции экономической безопасности. Мы сейчас не чувствуем, что в полной мере интересы Беларуси учитываются западными партнерами", - сказал Сергей Рахманов.

Председатель Постоянной комиссии подчеркнул, что стороны, несмотря на наличие определенных трудностей, должны развивать конструктивное взаимодействие и обеспечивать баланс интересов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Постоянной комиссии подчеркнул, что стороны, несмотря на наличие определенных трудностей, должны развивать конструктивное взаимодействие и...

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