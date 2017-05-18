19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает свое значительное внимание к развитию профсоюзного движения. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще раз подчеркиваю: я буду значительное внимание уделять развитию профсоюзного движения. Это наша опора и моя как Президента. Я аккуратно наблюдаю за тем, что происходит в профсоюзах", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко предложил на встрече обсудить происходящие в профсоюзном движении события, в том числе работу по упорядочению структуры профсоюзов. "Больше 4 млн человек в профсоюзах. Это и партия, и общественное движение", - отметил глава государства.

"Для меня очень важно, как идет структурная перестройка, о которой мы когда-то договаривались с вами. Прежде всего, внизу. Как создаются первичные организации на предприятиях частной формы собственности, как идет процесс, нет ли торможения, - поинтересовался глава государства. - А наверху мы говорили об отраслевых профсоюзах. У нас уж слишком их было много. И тогда был поставлен вами вопрос об объединении схожих отраслевых профсоюзов".-0-