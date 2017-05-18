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Макей: эффективное обеспечение курса на укрепление независимости и суверенитета - результат комплексных усилий

19.05.2017 10:11 — Новости Политики | БелТА  
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Макей: эффективное обеспечение курса на укрепление независимости и суверенитета - результат комплексных усилий
Во время выступления Вадимира Макея на открытии международной конференции

19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Эффективное обеспечение курса на укрепление независимости и суверенитета - это результат комплексных усилий всех органов госуправления, предприятий, научных кругов, экспертного сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на открытии международной конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, полноправными "послами" Беларуси являются представители искусства, культуры и спорта. Свой вклад в развитие внешних связей вносит народная дипломатия. Неразрывной является связь между внешней политикой и внешнеэкономической деятельностью.

"Только общие усилия дают ощутимый и конкретный результат, обеспечивают максимально предметное наполнение двустороннего диалога с нашими партнерами", - убежден министр. В современных условиях важной является взаимосвязь внутренней и внешней политики. Владимир Макей подчеркнул, что реализация внешнеполитической деятельности - главная задача МИД и других госорганов, и действовать необходимо в первую очередь исходя из национальных интересов государства.

Министр обратил внимание на важность того, чтобы в ходе сегодняшнего мероприятия речь шла не только об успехах, достижениях, но и о том, что еще не удалось сделать. Прошедший 25-летний период - судьбоносный для страны и белорусов. "Беларусь прошла через труднейшие испытания первоначального постсоветского периода. В сложном, противоречивом поиске идентичности сохранила то ценное, что нарабатывалось в Советском Союзе, попыталась взять лучшее из мирового опыта", - сказал Владимир Макей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам министра, полноправными "послами" Беларуси являются представители искусства, культуры и спорта. Свой вклад в развитие внешних связей вносит народная...

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