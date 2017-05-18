Макей: 25 лет внешней политики Беларуси - хорошая возможность сверить планы на будущее

Владимир Макей во время открытии международной конференции

19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. 25-летие внешней политики Беларуси - хорошая возможность оценить, где мы сейчас находимся, точно отметить свои координаты на шкале векторов внешней политики, сверить планы на будущее. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на открытии международной конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что обсуждение 25-летия внешней политики Беларуси и 25-летия установления дипломатических отношений со многими странами идет фактически в режиме нон-стоп, на различных уровнях и площадках, в СМИ. Эти даты - прекрасная возможность для исторического обобщения пройденного пути, подчеркнул Владимир Макей.

Министр поблагодарил всех, кто откликнулся на предложение об очередной встрече в формате "Минского диалога", своих коллег - руководивших в разное время белорусским внешнеполитическим ведомством, представителей депутатского корпуса, белорусских и зарубежных дипломатов, которые на разных этапах формирования белорусской внешней политики были к этому сопричастны.

"Становление белорусской внешней политики на протяжении четверти века - это исключительно широкая тема, к которой уже в концептуальном плане неоднократно обращался глава государства, - сказал Владимир Макей. - Естественно, со своей стороны внешнеполитическое ведомство старается представить видение этого этапа нашей истории в серии публикаций, интервью, путем обмена посланиями с зарубежными странами".

Министр также предложил взглянуть на внешнюю политику Беларуси, не ограничиваясь дипломатической, точкой зрения МИД. "МИД по определению находится на острие внешней политики, - заметил Владимир Макей. - Но это не означает, что нами "монополизировано" ее осуществление. Да, внешнеполитическое ведомство вносит весомый вклад в обеспечение условий для развития и модернизации Беларуси, отстаивая ее политические и экономические интересы на международной арене. Но нашей задачей всегда было максимальное вовлечение во внешнеполитические процессы всех звеньев государственного аппарата, ведомств, бизнес-сообщества, гражданского сектора".-0-