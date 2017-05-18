19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает профсоюзы к более активной роли в развитии большого спорта. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

"У профсоюзов огромный спортивный пласт. По вашим отчетам, вы каждый год чуть ли не полтысячи выдаете наверх спортсменов, которые готовы стать великими. А где они? Их не видно, - отметил Президент. - Поэтому тут нам тоже надо что-то сделать, чтобы у вас целая отрасль была. Может быть, и не надо никуда их передавать. А если и передавать, то их надо вести, контролировать, чтобы мы их не потеряли. А так вы вроде 500 человек и передали, а результатов в большом спорте мы не видим".

Александр Лукашенко предложил продумать соответствующую систему, чтобы максимально способствовать самореализации перспективных спортсменов. Он отметил, что в лице профсоюзного спорта отраслевому министерству и государству в целом необходима сильная поддержка в этом направлении.

Президент также напомнил, что в настоящее время происходит серьезное переформатирование спортивной отрасли в Беларуси, к руководству федерациями приходят специалисты из сферы спорта, а руководители госорганов высокого ранга будут возглавлять наблюдательные советы. Один из примеров - федерация биатлона .

Александр Лукашенко отметил, что при прежнем положении дел федерациями порой было трудно управлять, и многие соответствующие вопросы вновь были замкнуты на Президента.-0-