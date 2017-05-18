Макей: Беларусь - единственная страна на постсоветском пространстве, где не было допущено вооруженных конфликтов

Владимир Макей на открытии международной конференции

19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь является единственной страной на постсоветском пространстве, где не было допущено вооруженных конфликтов, и такая тенденция сохранится в перспективе. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на открытии международной конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что истинная ценность мира и согласия "особенно явственно проступила сегодня - в очень неспокойном мире, по-прежнему сотрясаемом боевыми действиями и войнами, террористическими актами".

"Мы не дали втянуть себя в конфликты, сохранили добрые отношения со всеми соседями, - обратил внимание Владимир Макей. - Беларусь вносит посильный вклад в урегулирование ситуации на востоке Украины".

По мнению министра, современная Беларусь - без преувеличения является одной из опор безопасности в Европейском регионе.-0-