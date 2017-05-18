Макей рассказал о принципах, на которых базируется внешняя политика Беларуси

Владимир Макей

19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Внешняя политика Беларуси базируется на таких принципах, как неприменение силы или угрозы силой, нерушимость границ, мирное урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела, и других общепризнанных нормах международного права. На это обратил внимание министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на открытии международной конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"В том числе именно в силу последовательного соблюдения этих принципов белорусы, и это также относится к нашим бесспорным достижениям, в сложнейшем геополитическом контексте сумели не допустить проникновения хаоса и насилия извне, сберегли мир, безопасность, стабильность в обществе и государстве", - заявил Владимир Макей.

По его словам, благодаря этому межнациональное и межконфессиональное согласие, толерантность стали визитными карточками Республики Беларусь во всем мире. -0-