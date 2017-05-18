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Лукашенко: государство будет поддерживать и оппозиционные партии

19.05.2017 13:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что государство будет поддерживать развитие партийной системы, при этом поддержку получат как оппозиционные, так и про-государственные партии.

Лукашенко: государство будет поддерживать и оппозиционные партии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее Лукашенко заявлял, что готов на диалог с оппозицией, но он должен быть конструктивным. После этого глава государства, как и обещал, встретился с основателем и главным редактором оппозиционной газеты "Народная воля" Иосифом Середичем, и на этом диалог с оппозицией завершился.

"Если партии, которые существуют, способны к воспроизводству, усилению, укреплению, повышению численности, мы будем этот процесс поддерживать. Притом и оппозиционные, и не оппозиционные", — заявил Лукашенко, встречаясь в пятницу с лидером Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. Слова президента цитирует пресс-служба.

В ходе встречи президент также заявил о поддержке государством развития партийной системы.

Одновременно президент отметил, что в стране есть две мощные организации — профсоюзы численностью более 4 миллионов человек и общественное объединение "Белая Русь".

"Это не значит, что я буду первостепенное внимание уделять их поддержке. Но я не прячу своего отношения к этим двум мощнейшим организациям. Они играли и будут играть более существенную роль в жизни нашего общества", — заявил белорусский лидер.

В Беларуси зарегистрированы и действуют Коммунистическая  партия Беларуси и Либерально-демократическая партия Беларуси, которые относятся к конструктивной оппозиции. К неконструктивной оппозиции принадлежат Объединенная гражданская партия и Партия БНФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент заявил, что не будет скрывать своего отношения к профсоюзам и общественному объединению "Белая Русь".

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