Беларусь намерена стать одной из узловых платформ нового Шелкового пути в Евразийском регионе

19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Участие белорусской делегации во главе с Президентом Александром Лукашенко в международном форуме "Один пояс и один путь" в Пекине позволило четко обозначить намерения нашей страны стать одной из узловых платформ нового Шелкового пути в Евразийском регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на форуме "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Владимира Макея, недавно состоявшийся визит Президента Беларуси в Китай стал важным свидетельством развития стратегического партнерства с одним из наиболее динамично развивающихся государств мира. Владимир Макей считает важным участие Беларуси в инициативе "Один пояс - один путь". Он подчеркнул, что Председатель КНР Си Цзиньпин в заключительном слове на международной конференции в Пекине выделил Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий Камень" как важную опору в этой инициативе.

На пекинской встрече, которая прошла на очень представительном международном уровне, обсуждались важные вопросы выстраивания мировых отношений. Форум состоялся в очень толерантной обстановке, был призван обсудить различные точки зрения и взгляды самых разных государств на новую инициативу. Как отметил министр иностранных дел Беларуси, даже европейские руководители обратили внимание на атмосферу толерантности и открытости с целью выстраивания диалога.-0-