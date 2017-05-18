Беларусь во время председательства в ЦЕИ продвигает тему совместимости в Большой Европе

19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь во время своего председательства в 2017 году в Центрально-Европейской инициативе продвигает тему совместимости в Большой Европе. На это обратил внимание министр иностранных дел Владимир Макей, выступая сегодня на форуме "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей полагает, что данная тема особо важна в контексте нестабильной обстановки в регионе и существующих вызовов.

Скоро в Минске состоится сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. "Мы ответственно готовимся к мероприятиям, исходя из понимания важности Организации для безопасности Европы. И Беларуси есть что предложить участникам сессии", - убежден министр.

Возвращаясь к теме важнейших белорусских инициатив, он упомянул идею Президента Беларуси о новом миротворческом процессе, аналогичном Хельсинкскому. Как отмечал Александр Лукашенко, если в этом будет необходимость и мир в этом заинтересован, Минск готов в любой момент стать местом для диалога, направленного на осмысление новых правил мироустройства.

Глава внешнеполитического ведомства убежден, что необходимо садиться за стол переговоров для обсуждения вопросов адаптации к новым угрозам.

"Исходя из этого, на министерской встрече ОБСЕ в Гамбурге нами было акцентировано внимание участников на том, что назрела необходимость встречи лидеров России, США, Евросоюза, Китая, других крупных игроков для откровенного обмена мнениями о причинах кризиса в международных отношениях. Сегодня чрезвычайно важно положить начало осмыслению новых правил формирующейся многополярности при уважении интересов друг друга", - сказал Владимир Макей. Он считает важным в этом процессе, чтобы договорились крупные мировые игроки и исчезла звучащая воинственная риторика.-0-