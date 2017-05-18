19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" создается наилучший правовой режим ведения коммерческой деятельности по сравнению с другими режимами в Беларуси и странах ЕАЭС. Соответствующий указ №166 от 12 мая подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ определяет порядок деятельности администрации парка по принципу "одна станция". Госорганы по запросу администрации парка будут обязаны направлять своих сотрудников в парк для выполнения административных процедур. То есть заявителю не нужно будет ходить по кабинетам исполкомов, либо министерств, либо иных организаций.

Указ предусматривает создание в парке зоны свободной торговли, а также устанавливает механизм согласования с администрацией парка проверок, проводимых в рамках контрольной деятельности в отношении субъектов парка.

Кроме того, расширены критерии для регистрации в качестве резидентов парка: увеличен перечень основных направлений реализации инвестиционных проектов и снижен минимальный порог по объему инвестиций при условии их вложений в сжатый срок.-0-