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Для резидентов "Великого камня" создается наилучший правовой режим ведения деятельности в ЕАЭС

19.05.2017 14:49 — Новости Политики | БелТА  
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Для резидентов "Великого камня" создается наилучший правовой режим ведения деятельности в ЕАЭС

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" создается наилучший правовой режим ведения коммерческой деятельности по сравнению с другими режимами в Беларуси и странах ЕАЭС. Соответствующий указ №166 от 12 мая подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ определяет порядок деятельности администрации парка по принципу "одна станция". Госорганы по запросу администрации парка будут обязаны направлять своих сотрудников в парк для выполнения административных процедур. То есть заявителю не нужно будет ходить по кабинетам исполкомов, либо министерств, либо иных организаций.

Указ предусматривает создание в парке зоны свободной торговли, а также устанавливает механизм согласования с администрацией парка проверок, проводимых в рамках контрольной деятельности в отношении субъектов парка.

Кроме того, расширены критерии для регистрации в качестве резидентов парка: увеличен перечень основных направлений реализации инвестиционных проектов и снижен минимальный порог по объему инвестиций при условии их вложений в сжатый срок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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