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Голубев освобожден от должности замкомандующего внутренними войсками МВД по вооружению
19.05.2017 14:48 — Новости Политики | БелТА
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Голубев освобожден от должности заместителя командующего внутренними войсками МВД по вооружению - начальника вооружения и уволен с военной службы в отставку по возрасту. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
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Владимир Голубев освобожден от должности заместителя командующего внутренними войсками МВД по вооружению - начальника вооружения и уволен с военной службы в...
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