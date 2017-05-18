ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Голубев освобожден от должности замкомандующего внутренними войсками МВД по вооружению

19.05.2017 14:48 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Голубев освобожден от должности заместителя командующего внутренними войсками МВД по вооружению - начальника вооружения и уволен с военной службы в отставку по возрасту. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Голубев освобожден от должности заместителя командующего внутренними войсками МВД по вооружению - начальника вооружения и уволен с военной службы в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Минский диалог важен как нейтральная площадка для обсуждения альтернативных точек зрения - Макей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика