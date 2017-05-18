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Формат деятельности Экономического суда СНГ кардинально изменится

19.05.2017 15:21 — Новости Политики | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время ожидается подписание главами государств значимых документов, которые предусматривают кардинальное изменение формата деятельности Экономического суда СНГ. Об этом заявил первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский на международной научно-практической конференции в Минске, посвященной использованию элементов электронного правосудия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В частности, пояснил Виктор Гуминский, исходя из достигнутых ранее договоренностей, рассмотрение Экономическим судом дел будет осуществляться в формате ad hoc (то есть собираться по случаю рассмотрения конкретного дела). Постоянный же формат работы по месту пребывания суда будет сохранен лишь для его председателя и аппарата.

Предстоящие перемены повлекут за собой применение современных информационных технологий, которые обеспечивают возможность дистанционной работы судей. По словам Виктора Гуминского, для Экономического суда в этой части будет полезен соответствующий опыт, наработанный национальными судами государств - участников СНГ и других стран.

Как отметили в пресс-службе, с учетом планируемого перехода Экономического суда СНГ в формат работы ad hoc на конференции обсуждены вопросы его взаимодействия с высшими национальными судами в процессе отправления электронного правосудия, функционирования электронного правосудия, включая вопросы правового регулирования, технические аспекты проведения судебных заседаний посредством видеоконференцсвязи, признания электронных документов в качестве доказательств, создания условий для обращения и формирования дел в электронном виде и другие.

По итогам обсуждения участниками конференции сформулирован ряд рекомендаций для работы Экономического суда СНГ в формате ad hoc.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В частности, пояснил Виктор Гуминский, исходя из достигнутых ранее договоренностей, рассмотрение Экономическим судом дел будет осуществляться в формате ad hoc (то...

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