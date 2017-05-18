Иранцы, проживающие в Беларуси, активно голосуют на выборах

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Беларуси Мостафа Овейси отмечает высокую активность своих соотечественников во время президентской избирательной кампании.

Борьбу за президентский пост ведут четыре кандидата: нынешний глава государства 68-летний Хасан Рухани, 70-летний экс-министр промышленности Ирана Мостафа Хашеми Таба, 70-летний экс-глава министерства культуры страны Мостафа Мирсалим и 50-летний экс-генпрокурор Ирана Эбрахим Раиси.

"С самого утра явка наших граждан на избирательные участки, которые открыты в Беларуси, была максимальной, и мы видим, что поток народа идет и идет", — заявил посол Sputnik в пятницу.



© Sputnik/ Александр Шурмелев Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Беларуси Мостафа Овейси

По итогам первых трех часов с начала голосования уже побит рекорд на по явке избирателей на участки, открытые в Беларуси, по сравнению с предыдущими президентскими выборами в Иране.

"Президентские выборы для любой страны является важным событием, поэтому явка избирателей должна быть высокой", — подчеркнул посол.

Он также рассказал, что посольство готовилось ко дню выборов, чтобы гражданам Ирана, которые проживают в Беларуси, было комфортно голосовать на президентских выборах.



© Sputnik / Анна Нефедова Юный гражданин Исламской Республики Иран

"За последние несколько дней мы старались подготовить необходимые условия. Как мы и ожидали наши граждане показывают за рубежом высокую активность на выборах президента страны", — сказал посол.

Он сообщил, что в настоящее время в Беларуси проживает около 2 тысяч граждан Ирана, но сейчас ведется работа по уточнению данной цифры.

В Беларуси открыты два участка для голосования на выборах президента Ирана — один в здании посольстве в Минске, на другой в белорусском Государственном медицинском университете.

Как передает корреспондент Sputnik из здания посольства Ирана в Минске, где установлены урны для голосования, граждане этой страны приходят на избирательный участок семьями, они в прекрасном настроении, женщины в нарядных хиджабах. Некоторые делают селфи перед новым роскошным зданием Иранской дипмисии.