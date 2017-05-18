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«Запретную» для российского рынка белорусскую продукцию обсудят министры
19.05.2017 16:27 — Новости Политики | БДГ
Проблемные вопросы поставок белорусской продукции будут обсуждаться в Москве главой Минсельхоза РФ Александром Ткачевым и его белорусским коллегой Леонидом Зайцем.
Как сообщает
«22 мая в Минсельхозе России состоится рабочая встреча министра сельского хозяйства России Александра Ткачева с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонидом Зайцем по вопросу поставок сельхозпродукции», — говорится в сообщении.
Напомним, что 19 мая Россельхознадзор
Ранее белорусский Минсельхозпрод сообщал о том, что
Напомним, что в апреле этого года
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Проблемные вопросы поставок белорусской продукции будут обсуждаться в Москве главой Минсельхоза РФ Александром Ткачевым и его белорусским коллегой Леонидом...
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