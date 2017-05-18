«Запретную» для российского рынка белорусскую продукцию обсудят министры

Проблемные вопросы поставок белорусской продукции будут обсуждаться в Москве главой Минсельхоза РФ Александром Ткачевым и его белорусским коллегой Леонидом Зайцем.

Как сообщает ТАСС , информация о встрече двух министров была официально подтверждена Министерством сельского хозяйства РФ.

«22 мая в Минсельхозе России состоится рабочая встреча министра сельского хозяйства России Александра Ткачева с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонидом Зайцем по вопросу поставок сельхозпродукции», — говорится в сообщении.

Напомним, что 19 мая Россельхознадзор временно ограничил поставки в Россию ряд молочных продуктов с нескольких предприятий Беларуси. В ведомстве заявили о продолжающемся выявлении случаев поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ, которые приобрели систематический характер .

Ранее белорусский Минсельхозпрод сообщал о том, что подготовил ответы на замечания Россельхознадзора еще по результатам предыдущей проверки белорусских предприятий российскими специалистами. Однако в российском ведомстве сообщили , что никаких ответов от Беларуси не получали.