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«Запретную» для российского рынка белорусскую продукцию обсудят министры

19.05.2017 16:27 — Новости Политики | БДГ  
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Проблемные вопросы поставок белорусской продукции будут обсуждаться в Москве главой Минсельхоза РФ Александром Ткачевым и его белорусским коллегой Леонидом Зайцем.

Как сообщает ТАСС, информация о встрече двух министров была официально подтверждена Министерством сельского хозяйства РФ.

«22 мая в Минсельхозе России состоится рабочая встреча министра сельского хозяйства России Александра Ткачева с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонидом Зайцем по вопросу поставок сельхозпродукции», — говорится в сообщении.

Напомним, что 19 мая Россельхознадзор временно ограничил поставки в Россию ряд молочных продуктов с нескольких предприятий Беларуси. В ведомстве заявили о продолжающемся выявлении случаев поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ, которые приобрели систематический характер

Ранее белорусский Минсельхозпрод сообщал о том, что подготовил ответы на замечания Россельхознадзора еще по результатам предыдущей проверки белорусских предприятий российскими специалистами. Однако в российском ведомстве сообщили, что никаких ответов от Беларуси не получали. 

Напомним, что в апреле этого года инспекция ряда белорусских предприятий проверяющими из Россельхознадзора длилась 9 дней, результатом ее оказалось снятие ранее установленных ограничений на поставки продукции с двух компаний. Однако позднее российская сторона снова ужесточила контроль за поставками молочных продуктов из Беларуси.

 
 
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Проблемные вопросы поставок белорусской продукции будут обсуждаться в Москве главой Минсельхоза РФ Александром Ткачевым и его белорусским коллегой Леонидом...

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