Беларусь вводит безвизовый режим для граждан КНР по паспортам для официальных поездок

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики, имеющих паспорта для официальных поездок. Соответствующий указ №173 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предусматривается установление безвизового порядка въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории Беларуси сроком до 30 суток для граждан КНР, имеющих в качестве проездных документов паспорта для официальных поездок.

Данные паспорта выдаются Министерством иностранных дел Китая, китайскими загранучреждениями, а также департаментами иностранных дел местных народных правительств лицам, занимающим пост заместителя руководителя уезда и ниже, сотрудникам бюджетных организаций, государственных предприятий и акционерных финансовых учреждений.

Такое решение направлено на дальнейшую активизацию делового сотрудничества Беларуси и Китая, прежде всего на межрегиональном уровне.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.-0-