19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Иранские граждане приняли активное участие в выборах президента Ирана на избирательных участках в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Избиратели выбирают одного из четырех зарегистрированных кандидатов в президенты Ирана.

Как рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси, один из избирательных участков организован в иранском посольстве, второй - в Белорусском государственном медицинском университете.

Дипломат отметил, что всего в Беларуси проживает около 2 тыс. иранцев, примерно 1 тыс. 200 из которых составляют студенты, в основном, минских и витебских вузов. "Посольство приложило все необходимые усилия для максимальной явки иранской диаспоры на выборы. Мы благодарим также белорусскую сторону, в том числе МИД, МВД, вузы, которые способствовали организации работы избирательных участков", - отметил Мостафа Овейси.

Кроме того, посол Ирана в Беларуси обратил внимание на важность развития белорусско-иранского взаимодействия. Он подчеркнул, что в ближайшей перспективе ожидается обмен визитами, в том числе и на высоком уровне.

После победы Исламской революции в Иране в 1979 году по всей стране было проведено несколько референдумов и всеобщих выборов. В первую очередь референдум об изменении монархической системы в Иране, что определяет тип управления страной. Подавляющее большинство иранского народа выбрало Исламскую Республику Иран. Президентские выборы проходят в стране каждые четыре года прямым голосованием. Президент должен выбираться из религиозно-политических деятелей, отвечающих следующим требованиям: иранское происхождение, гражданство Ирана, организационные способности, достойная биография и набожность, религиозность, вера в основы Исламской Республики Иран и принадлежность к официальной религии страны. Президент избирается абсолютным большинством голосов избирателей. Если же в первом туре выборов никто из кандидатов не набрал необходимое количество голосов, то в пятницу на следующей неделе проводится повторное голосование. Во втором туре выборов участвуют только два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Ответственность за выборы президента лежит на Совете стражей Конституции.-0-