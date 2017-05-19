МИНСК, 20 мая — Sputnik. Баллотирующийся на второй срок действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на выборах. После обработки 38,9 миллиона бюллетеней у него около 22,8 миллиона голосов. Об этом заявил глава штаба по проведению выборов при МВД страны Али Асгар Ахмади, сообщает РИА Новости .



© REUTERS TIMA/via REUTERS Время голосования на выборах президента Ирана продлили в третий раз

Всего на выборах президента Ирана проголосовало около 40 миллионов человек. Второе место у экс-генпрокурора Ирана аятоллы Ибрахима Раиси — у него 15,4 миллиона голосов. Кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим, по предварительным подсчетам, набирает 455 тысяч голосов, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба — 210 тысяч голосов.

Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Явка на выборы была очень высокой и власти Ирана несколько раз продлевали время голосования. Избирательные участки закрылись только в полночь. Явка на выборах, по предварительным данным составила порядка 70%.