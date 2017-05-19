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Лукашенко поздравил Роухани с переизбранием на пост Президента Ирана
20.05.2017 16:49 — Новости Политики | БелТА
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Хасана Роухани с переизбранием на должность Президента Исламской Республики Иран. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Результаты выборов ярко подтвердили сильную поддержку иранцами Вашего прогрессивного политического курса, направленного на консолидацию общества, реализацию экономического потенциала страны на благо простых людей, укрепление позиций государства на международной арене", - говорится в поздравлении.
Беларусь традиционно поддерживает стремление Ирана к проведению самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики. "Надеюсь, что Ваша работа на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-иранских отношений во всех отраслях, углублению дружественных связей", - отметил Александр Лукашенко.-0-
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"Результаты выборов ярко подтвердили сильную поддержку иранцами Вашего прогрессивного политического курса, направленного на консолидацию общества, реализацию...
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