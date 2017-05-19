Лукашенко поздравил Роухани с переизбранием на пост президента Ирана

МИНСК — 20 мая, Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Хасана Роухани с переизбранием на пост президента Ирана, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

Иранские власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани был переизбран на второй срок. По итогам подсчетов, Роухани набрал 57% голосов на выборах.

"Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Хасана Роухани с переизбранием на должность президента Исламской Республики Иран", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в сообщении приведены слова Лукашенко о том, что результаты выборов "ярко подтвердили сильную поддержку иранцами Вашего прогрессивного политического курса, направленного на консолидацию общества, реализацию экономического потенциала страны на благо простых людей, укрепление позиций государства на международной арене".

Беларусь "традиционно поддерживает стремление Ирана к проведению самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики".

Белорусский лидер выразил надежду, что работа Роухани на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-иранских отношений во всех отраслях, а также углублению дружественных связей.

После победы на президентских выборах в Иране Хасан Роухани пообещал выполнить предвыборные обещания, передают информагентства.

Избирательные участки открылись утром 19 мая во всех городах Ирана. Одновременно с президентскими в стране проходили выборы в городские советы и довыборы в парламент. Общее число голосов в ходе выборов президента, по данным МВД, составило более 41 миллиона.

Из-за высокой явки власти несколько раз продлевали время голосования, в результате избирательные участки закрылись в полночь. Явка составила порядка 70%.

Хасан Роухани одержал победу, получив более 50% голосов, и был переизбран на второй срок.

Как голосовали на президентских выборах иранцы, проживающие в Беларуси, читайте в репортаже Sputnik .