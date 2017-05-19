Российские оружейники представили кортик для президента Беларуси

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Образцы почетного оружия Беларуси представили российские оружейники на Международной выставки вооружений "Милекс" (MILEX-2017).

Как рассказал Sputnik руководитель творческого объединения "Cтатус" (Hоссия) Андрей Шаньшеров, среди пилотных экземпляров почетного оружия Беларуси, которые сегодня экспонируются в Минске в спорткомплексе "Минск-Арена"? представлен и кортик Главнокомандующего Вооруженными силами Беларуси. По словам Шаньшерова, российские поставщики наградного оружия такие образцы привезли в Беларусь впервые.

Кортик главнокомандующего Беларуси "скорпирован" с генеральского кортика (СССР) образца 1940 года, уточнил собеседник Sputnik. Он отметил. что длина кортика 435 мм, длина линка 325 мм, ширина клинка 17 мм, он сделан из стали, медного сплава, инкрустирован золотом и самшитом.



© Sputnik / Виктор Толочко Почетнон оружие, разработанное российскими оружейниками для Республики Беларусь

Собеседник Sputnik сообщил, что приобрести этот кортик может только государственная структура, а его конечным владельцем может быть только лицо, для которого он изготовлен. Шаньшеров рассказал, что такие условия приобретения касаются и всех других видов почетного оружия, которые представлены на стенде — это кортик сил специальный операций Вооруженных Сил, кортик Военно-воздушных сил в войск противовоздушной обороны, кортик сухопутных войск Вооруженных сил Беларуси.

Примечательно, что лезвия и ножны этих клинков украшены орнаментом, как на государственном флаге Республики Беларусь, а также официальным гербом страны.