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Политика Сербии по отношению к Беларуси не изменится со вступлением в должность нового сербского президента - Николич

21.05.2017 21:07 — Новости Политики | БелТА  
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Политика Сербии по отношению к Беларуси не изменится со вступлением в должность нового сербского президента - Николич

21 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Политика Сербии по отношению к Беларуси не изменится в связи со вступлением в должность нового сербского президента. Такую точку зрения выразил в интервью БЕЛТА и Белтелерадиокомпании Президент Сербии Томислав Николич, полномочия которого подходят к завершению.

"Это не будет новая идеология, - сказал Томислав Николич. - Мы работаем вместе (с Александром Вучичем, который избран новым президентом - Прим. БЕЛТА) 25 лет, и наши идеи одинаковы". По словам Президента Сербии, в отношении Беларуси курс останется прежним.

Сербский лидер рассказал, что в настоящее время ведутся интенсивные переговоры об активизации двусторонних связей, в частности о расширении присутствия белорусских предприятий на сербском рынке и сербских - в Беларуси. Это касается в том числе сельского хозяйства, промышленности, где, по мнению сербской стороны, есть перспективы выхода и на рынки третьих стран. "Мы будем осуществлять интенсификацию наших двусторонних экономических отношений", - заверил Томислав Николич.

Что касается политического взаимодействия, он обратил внимание на совпадение взглядов двух государств на многие вопросы международной повестки дня. "Нет никаких препятствий для динамичного роста нашего сотрудничества. Сербия в равной степени считает важным развитие отношений и на Западе, и на Востоке, но очевидно, что большее понимание и дружбу находит все же на Востоке", - отметил Томислав Николич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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