МИНСК, 22 мая — Sputnik. Внеочередной съезд правящей Партии справедливости и развития Турции закончился в воскресенье избранием на пост председателя действующего президента страны Тайипа Эрдогана.

Партия справедливости и развития (ПСР, тур. Adalet ve Kalkinma Partisi, AKParti) была создана 14 августа 2001 года на основе распущенной решением Конституционного суда Турции исламистской Партии благоденствия (ПБ).

Официальное сокращенное название партии — AK Parti. В переводе с турецкого языка "ak" — "белый, светлый, незапятнанный", с этим же словом связан и партийный символ — лампочка, излучающая свет. Штаб-квартира находится в Анкаре. Членами партии являются более 9 миллионов человек (2017 г.) Население Турции — 78,6 миллиона человек.

​Эрдоган вышел из партии в 2014 году, когда стал президентом, чего требовали законы страны. Однако принятые конституционные поправки позволили ему вернуться в ряды партии, одним из основателей которой он является.

Тайное голосование и речь лидера

Согласно объявленным на съезде результатам тайного голосования, кандидатуру Эрдогана поддержали 1414 делегатов съезда. Выборы прошли на безальтернативной основе.

Эрдоган выступил с краткой речью после своего избрания лидером партии, в которой заявил о начале нового этапа развития страны.

"Предстоящие месяцы будут периодом скачка во многих областях, в том числе в экономике и борьбе с терроризмом", — пообещал президент Турции.

Режим чрезвычайного положения, по словам лидера, сохранится в Турции до тех пор, пока не будет обеспечена стабильность и безопасность.

Отношения с ЕС и РФ

Турецкий лидер пообещал, что Анкара пересмотрит свою позицию по вступлению в ЕС, если не будет позитивных сдвигов в этом вопросе, а также если сохранится нынешняя враждебная настроенность некоторых стран — членов союза.

"Мы не станем терпеть двуличность ЕС, который проявляет неуважение к Турции и ее народу. Либо Евросоюз выполнит свои обещания и одобрит либерализацию визового режима с Турцией, направит обещанные средства на поддержку беженцев и ликвидирует препоны на переговорах по вступлению нашей страны в ЕС, либо каждый пойдет своим путем", — заявил Эрдоган.

Будущее отношений с Россией президент Турции и руководитель правящей партии обсудит уже в понедельник во время встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым на полях саммита стран — членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

"Российский премьер и турецкий лидер обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений", — сообщили журналистам в пресс-службе кабмина.

Реакция мировых СМИ

Снова став лидером основанной им партии, Эрдоган "усилил хватку", пишет издание Financial Times. Как отмечает FT, возвращение знаменует собой "ключевой момент консолидации власти Эрдогана".

Газета New York Times в то же время указывает на режим чрезвычайного положения, введенный после попытки переворота в 2016 году, который предоставляет правительству Эрдогана возможность принимать решения без предварительного одобрения со стороны парламента, что дает ему практически полную власть.

При этом президент Турции заявил, что режим чрезвычайного положения сохранится в стране до тех пор, пока не будет обеспечена "стабильность и безопасность".

Досадный инцидент

Съезд правящей партии омрачило известие о дорожно-транспортном происшествии с автобусом, в котором ехали делегаты.

Водитель потерял контроль над транспортным средством, автобус врезался в фонарный столб около пешеходного перехода. Всего в автобусе находилось 39 человек, которые направлялись в Анкару из Измира. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние опасений не вызывает.