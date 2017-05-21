|
На ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси билеты заменят визы
22.05.2017 09:30 — Новости Политики | БДГ
На время чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и Риге в Беларуси будет установлен безвизовый режим.
Билеты прибывающим в страну заменят визу, заявил представитель Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров, передает
При этом он также озвучил требование Минска и Риги по составу групп на хоккейный турнир. «Наше требование, чтобы Россия играла в Минске в группе с Беларусью, а Латвия — с Финляндией», - сказал представитель ФХРБ.
«Когда мы начинали – нам говорили, что у нас шансов никаких. То, что мы этого добились – это признание Беларуси и Латвии как сильных стран в мировом хоккейном сообществе», - отметил Гончаров.
Напомним, что решение о том, что чемпионат мира по хоккею пройдет в 2021 году в Минске и Риге,
Для обеих стран будущий чемпионат станет вторым. Беларусь принимала соревнования мировой масштаба в 2014 году. На период проведения мирового первенства наша страна также
Напомним также, что с 12 февраля в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На время чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и Риге в Беларуси будет установлен безвизовый режим.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии