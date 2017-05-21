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На ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси билеты заменят визы

22.05.2017 09:30 — Новости Политики | БДГ  
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На время чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и Риге в Беларуси будет установлен безвизовый режим.

Билеты прибывающим в страну заменят визу, заявил представитель Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров, передает Tribuna.com.

При этом он также озвучил требование Минска и Риги по составу групп на хоккейный турнир. «Наше требование, чтобы Россия играла в Минске в группе с Беларусью, а Латвия — с Финляндией», - сказал представитель ФХРБ.

«Когда мы начинали – нам говорили, что у нас шансов никаких. То, что мы этого добились – это признание Беларуси и Латвии как сильных стран в мировом хоккейном сообществе», - отметил Гончаров.

Напомним, что решение о том, что чемпионат мира по хоккею пройдет в 2021 году в Минске и Риге, было принято 19 мая на заседании ИИХФ в Кельне. За совместную заявку Минска и Риги было подано 55 голосов. Конкуренцию Беларуси и Латвии составила Финляндия — за нее отдали 52 голоса.

Для обеих стран будущий чемпионат станет вторым. Беларусь принимала соревнования мировой масштаба в 2014 году. На период проведения мирового первенства наша страна также отменила въездные визы. Латвия принимала ЧМ в 2006 году.

Напомним также, что с 12 февраля в Беларуси начал действие безвизовый режим для граждан восьмидесяти стран мира. Воспользоваться им можно на пять дней при прилете в аэропорт «Минск».

 
Теги: Минск
 
 
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На время чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и Риге в Беларуси будет установлен безвизовый режим.

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