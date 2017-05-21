Россия пока не будет поставлять в Беларусь «Искандеры»

Россия пока не планирует поставки в Беларусь оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

"В настоящий момент официальные обращения о приобретении указанных комплексов от белорусской стороны не поступали", - сообщил 21 мая в ходе 8-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, сообщает "Интерфакс-АВН" .

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" разработан и производится в коломенском НПО "КБ машиностроения". Дальность полета баллистической ракеты комплекса составляет 500 километров. В настоящее время идет процесс перевооружения на ОТРК "Искандер-М" ракетных соединений Сухопутных войск ВС РФ. Согласно существующей практике, до насыщения соответствующей техникой российских ВС их аналоги за пределы России не поставляются.

О том, что президент Беларуси Александр Лукашенко готов разместить в своей стране российские комплексы «Искандер», говорилось еще в 2008 году. В России тогда разъяснили , что это "асимметричный ответ" на развертывание элементов ПРО США в Европе, а также рубеж против НАТО. Тем не менее, сделка " была отложена по финансовым причинам".

В 2009 году Минск вновь в рамках создания единой системы ПВО обратился к российскому руководству с просьбой поставить на льготной или безвозмездной основе вооружение противовоздушной обороны для размещения на западных границах страны. Речь шла "обо всем спектре новейших комплексов противовоздушной защиты": тактических ЗРК "Тор-М2", системах ПВО С-400 и ракетных комплексах "Искандер". И, несмотря на то, что в мае 2009 года генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа заявил, что вопрос поставки российских ракетных комплексов С-400 "Триумф" и "Искандер" в Беларусь будет решен положительно , покупка вновь не состоялась.

На сегодняшний день единственной страной в мире, в которой стоят на вооружении российские «Искандеры», кроме РФ, является Армения.