|
Россия пока не будет поставлять в Беларусь «Искандеры»
22.05.2017 09:56 — Новости Политики | БДГ
Россия пока не планирует поставки в Беларусь оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
"В настоящий момент официальные обращения о приобретении указанных комплексов от белорусской стороны не поступали", - сообщил 21 мая в ходе 8-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, сообщает
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" разработан и производится в коломенском НПО "КБ машиностроения". Дальность полета баллистической ракеты комплекса составляет 500 километров. В настоящее время идет процесс перевооружения на ОТРК "Искандер-М" ракетных соединений Сухопутных войск ВС РФ. Согласно существующей практике, до насыщения соответствующей техникой российских ВС их аналоги за пределы России не поставляются.
О том, что президент Беларуси Александр Лукашенко
В 2009 году Минск вновь в рамках создания единой системы ПВО
На сегодняшний день единственной страной в мире, в которой стоят на вооружении российские «Искандеры», кроме РФ, является Армения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия пока не планирует поставки в Беларусь оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии