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Реализация политики добрососедства будет способствовать достижению основных целей ВП - Попков

22.05.2017 11:13 — Новости Политики | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация политики добрососедства будет способствовать достижению основных целей "Восточного партнерства" (ВП). Такое мнение высказал сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, сопредседатель Бюро Конференции местных и региональных властей стран "Восточного партнерства" (КОРЛИП) Александр Попков на заседании Бюро в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Александр Попков, проходящее заседание представляет своевременную возможность для обсуждения потенциального совместного вклада стран в текущую европейскую повестку дня в преддверии саммита ВП, который состоится в ноябре 2017 года. "Ведь сегодня практическое взаимодействие между странами Европейского союза и странами "Восточного партнерства" становится как никогда актуально. Беларусь заинтересована в нормальных добрососедских отношениях. Мы поддерживаем укрепление "Восточного партнерства" и надеемся, что реализация политики добрососедства будет способствовать достижению основных его целей, повышению стабильности, безопасности и успешного экономического развития наших государств", - сказал сенатор.

По его мнению, при разработке предложений КОРЛИП к саммиту "Восточного партнерства" необходимо сосредоточиться на конкретных задачах в важнейших областях экономического сотрудничества, включая развитие инфраструктуры и межрегионального взаимодействия.

Сотрудничество стран - участниц ВП с Комитетом регионов Европейского союза в сфере местного самоуправления осуществляется с 2011 года в формате КОРЛИП. Беларусь в КОРЛИП представляет Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента.

Председательство КОРЛИП осуществляется двумя сопредседателями - действующим главой Комитета регионов ЕС и представителем страны - партнера "Восточного партнерства". В октябре 2016 года - сентябре 2017 года сопредседателем КОРЛИП выступает Беларусь. В состав КОРЛИП входят 18 представителей стран "Восточного партнерства" (по три от страны) и 18 представителей Комитета регионов ЕС.

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Теги: Минск
 
 
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