Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате обсуждены на встрече Лукашенко с Кочановой

22 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате обсуждены на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Администрации Президента Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

"До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту быть не должно и не будет. Мы об этом условились", - предупредил Президент.

Наталья Кочанова отметила, что Администрация Президента уже работает в новом формате и новым составом. Эти мероприятия проведены в установленные сроки.

В настоящее время правительством приняты все нормативные правовые акты, необходимые для продолжения данной работы в других государственных структурах. "Приняты постановления, утвержден график, в соответствии с которым будет проводиться оптимизация. И до 1 декабря мы вам полностью доложим о ходе выполнения оптимизации в 2017 году", - сказала глава Администрации Президента.-0-