22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу лично разобраться с неприятной ситуацией, произошедшей с Леонидом Пеньковским, который недавно возглавил Оршанский райисполком. Она связана с действиями оперативных служб в отношении должностного лица, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Кто дал право к человеку, согласованному к назначению Президентом, врываться в дом. Ведь для того, чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр Президента, надо согласие Президента. Ворвались, начали что-то уточнять, - отметил глава государства. - Новый человек пришел работать. Клеймо на нем поставили. Нехороший сигнал".

"Материалы уже есть. Разберитесь. Мне нужна мужская, настоящая оценка этой ситуации", - добавил Президент.-0-