Лукашенко: оптимизация в Следственном комитете не должна повлиять на качество и принципиальный характер следствия

Александр Лукашенко и Иван Носкевич

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оптимизация в Следственном комитете не должна повлиять на качество и принципиальный характер следствия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства поинтересовался, как проходят в ведомстве процессы оптимизации, и подчеркнул, что они ни в коем случае не должны повлиять на качество следствия, его независимый, честный и принципиальный характер. "Я хочу иметь объективную информацию: что не получается, может быть, нужна какая-то поддержка?" - спросил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в этой связи было бы не лишним изучить мнение коллег из следственных органов других стран, с которыми активно сотрудничает белорусское ведомство, об их оценке произошедших изменений и реформирования в правоохранительных органах Беларуси.

Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость поддержания отношений со Следственным комитетом России и его руководителем Александром Бастрыкиным. "У вас установились, как я пониманию, неплохие контакты в том числе с Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов Америки. С ними надо поддерживать отношения, потому что вы будете постоянно пересекаться", - сказал Президент. Белорусским следователям также важно сотрудничество с Интерполом, подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко также поручил Ивану Носкевичу лично разобраться с неприятной ситуацией, произошедшей с Леонидом Пеньковским, который недавно возглавил Оршанский райисполком. Она связана с действиями оперативных служб в отношении должностного лица. "Кто дал право к человеку, согласованному к назначению Президентом, врываться в дом. Ведь для того, чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр Президента, надо согласие Президента. Ворвались, начали что-то уточнять, - отметил глава государства. - Новый человек пришел работать. Клеймо на нем поставили. Нехороший сигнал".

"Материалы уже есть. Разберитесь, - поручил Президент. - Мне нужна мужская, настоящая оценка этой ситуации".

Руководитель Следственного комитета доложил главе государства о работе ведомства, которая имеет плановый характер. За первый квартал 2017 года следователями рассмотрено около 28 тыс. заявлений и сообщений о преступлениях. Этот показатель ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Иван Носкевич также проинформировал Александра Лукашенко о расследовании наиболее важных уголовных дел, которые находятся на контроле у Президента.-0-