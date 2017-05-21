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Шапиро на посту председателя ФХБ придется провести очень большую работу - Президент

22.05.2017 13:34 — Новости Политики | БелТА  
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22 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Семену Шапиро на посту председателя Федерации хоккея Беларуси придется провести очень большую работу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей встречи с главой Администрации Президента Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что кадровые вопросы - главное направление в работе Администрации Президента.

"Недавно избрали Семена Шапиро руководителем федерации. Ему надо начинать работать с первых дней. Очень большую работу придется провести. Я просил, чтобы его предупредили, что в нагрузку мы ему дадим крупное государственное поручение. Какой-то вырежем блок для контроля. Опыт его надо использовать", - сказал Александр Лукашенко.

"Возникают кадровые вопросы по назначению губернатора, может, и губернаторов каких-то. Это непрерывный процесс - кадровый - мы останавливаться здесь не должны. Я хотел бы, чтобы вы мне кратко доложили по этому вопросу", - добавил Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что кадровые вопросы - главное направление в работе Администрации Президента.

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