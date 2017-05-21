Лукашенко поручил к Олимпийскому собранию завершить процесс переформатирования в спорте

22 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к Олимпийскому собранию, созыв которого ожидается 30 мая, завершить процесс переформатирования в сфере спорта. Об этом он заявил сегодня во время рабочей встречи с главой Администрации Президента Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос переформатирования спорта. Особенно кадров. Притом не только федераций, но и государственных структур, Минспорта и так далее. Здесь когда мы закончим? - обозначил глава государства одну из тем встречи. - Желательно, чтобы мы к 30 мая закончили этот процесс. Потому что на этот день, как я понимаю, назначено Олимпийское собрание".

Президент поручил, чтобы к этому масштабному мероприятию был подготовлен глубокий и всесторонний анализ процессов, которые происходят в спортивной отрасли.

"Я этот вопрос вам поручаю для контроля, потому что это главный идеологический вопрос. Мы никогда этого не скрывали. Главнейшая идеология - это спорт, - убежден Александр Лукашенко. - Соревнования спортивные смотрят миллионы. Это воздействие на людей. И если плохо играет команда, такое и настроение у людей, хорошо - это воодушевляет".-0-