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"Расставить точки над "i" - Лукашенко анонсировал ряд крупных мероприятий на уровне Президента

22.05.2017 13:56 — Новости Политики | БелТА  
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22 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал ряд крупных мероприятий на уровне главы государства. Об этом было заявлено сегодня во время рабочей встречи с главой Администрации Президента Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы по ЖХК должны на уровне главы государства рассмотреть вопросы и точку поставить, вернуться еще раз к вопросам строительства, по селу должны провести крупное мероприятие, по образованию. То есть пять-шесть мероприятий с большим участием людей на уровне Президента мы должны провести, где расставить все точки над "i", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, также предстоят и иные мероприятия, в том числе в менее широком формате. Они будут касаться сферы спорта, раскрепощения деловой активности. "Это тоже будет. С меньшим количеством людей, но мы публично должны поставить точки над "i" и в этих процессах", - отметил Президент.

Он отдельно поинтересовался, когда будут подготовлены материалы по вопросам раскрепощения предпринимательских и прочих структур, улучшения делового климата. "Я так понимаю, процесс обсуждения уже закончился", - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание на тему дебюрократизации. "Соответствующий декрет должен быть на контроле у главы Администрации Президента. Этот процесс не должны упускать", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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